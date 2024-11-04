DEM Partili gruptan Esenyurt’ta terör propagandası!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

3 BELEDİYEYE KAYYUM AYARI

Ahmet Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile yaptığı sayısız görüşmenin ardından tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası Batman, Mardin ve Halfeti'den de kayyum haberi geldi.

ESENYURT'TA PLANLI PROVOKASYON

Kararların ardından akşam saatlerinde kayyum atanan yerler arasında olan Esenyurt'ta alçak bir provokasyon gerçekleştirildi.

SÖZDE KÜRDİSTAN SLOGANLARI

Esenyurt'ta toplanan terör sevici bir grup kayyum kararlarını protesto ederek, "Hırsız kayyum kürdistan'dan defol" sloganları attı. Terör sevicilerin ellerinde DEM Parti bayrakları dikkat çekti.

POLİSTEN MÜDAHALE

Terör sevici gruba polis ekipleri müdahalede bulunarak gözaltına aldı.