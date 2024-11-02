Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştüğü bildirildi.