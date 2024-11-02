CHP'de Esenyurt kaosu! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal'dan sert sözler | "Yörüngesinden kayanlar var"

CHP'de terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde (30 Ekim) tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklandı.

Ekrem İmamoğlu (Foto: DHA)

İMAMOĞLU VE ÖZEL DESTEĞE KOŞTU

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.

CHP ve DEM'in bayrakları yan yana ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG

Bunun üzerine CHP ve DEM Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

3 CHP'Lİ BAŞKAN MİTİNGE GİTMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt'a gitmeme kararı aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş (Foto: AA)

"DURUŞUNUZ BELLİ OLSUN"

Ankara İl Başkanı ile birlikte gereken açıklamayı yaptığını savunan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal'ın kendisini, "Belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz? Bu partide mi kalacaksınız, yoksa başka bir partiye mi geçeceksiniz? İstifa edip bağımsız olarak da yürüyebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun." diyerek eleştirmesine tepki gösterdi.

"YÖRÜNGESİNDEN KAYANLAR VAR"

Yavaş, "CHP'nin 6 okundan 1'i 'Milliyetçilik'tir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi başka bir yere koyuyor. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngesini şaşıran ben değil, bu eleştirileri yapanlardır!" diyerek hem Portakal'a hem de DEM ile dirsek temasını bırakmayan İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım (Fotoğraf DHA)

Mansur Yavaş'ın ardından gözlerin çevrildiği Burcu Köksal'dan zehir zemberek açıklamalar geldi.



"GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"

Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yapan Başkan Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun gazi Meclis'e çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" ifadelerine yer verdi.