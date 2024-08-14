14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri AK Parti'ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

AK Parti'ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, bugün Türkiye'nin 81 ilinde 23'üncü yılını kutladı. Diğer yandan farklı partilerde ya da bağımsız olan 2 milletvekili, 13 belediye başkanı AK Parti rozeti taktı. Partiye katılan isimlerin rozetleri Başkan Erdoğan tarafından takılırken o isimleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:54
AK Parti’ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

Adana/Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

AK Parti’ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

Adana/Feke - Cömert Özen (YRP)

AK Parti’ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

Elazığ/Arıcak/Bükardı - Ali Açmaz (Bağımsız)

AK Parti’ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

Erzurum/Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

AK Parti’ye 15 yeni isim! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! İşte o kişiler...

Erzurum/Horosan - Hayrettin Özdemir (İYİ Parti)