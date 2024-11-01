İYİ Partili belediye başkanına tacizden tutuklama

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Taciz edildiği iddia edilen Duygu K. (A HABER ARŞİV)

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Sabah'ın haberine göre belediye personeli Duygu K.'yı taciz ettiği iddiasıyla hapis cezası alan Demirtaş'ın, itirazı 15 gün önce esastan reddedildi. Hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.