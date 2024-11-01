CHP’li Ahmet Özer’den PKK’lı isme 482 bin lira! Seçimlerde KCK’dan destek talebi

2014-2024 yılları arasında terör mensubiyeti taşıyan PKK ve FETÖ iltisaklı 695 şahıs ile irtibat kurduğu belirlenen Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çekici bir durum tespit edildi. Ahmet Özer'in PKK iltisaklı Mehmet Kaya ile Van'da buluşmak için sözleşmesinin üzerine güvenlik güçleri Ahmet Özer'in Van ziyaretini yakın takibe aldı.

ARALIK 2023'TE VAN'A GİTTİ

Özer, geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta Van' giderek içerisinde PKK/KCK mensubiyeti taşıyan 9 kişi ile görüştü. Aynı gün saat 15.45 sularında ise Van ili Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan MEBYA-DER isimli derneğe gitti. Buradaki görüşmede 31 Mart yerel seçimlerindeki Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı için destek istediği öğrenildi.

MEBYA-DER KCK OLUŞUMU ÇIKTI

Ahmet Özer'i yakın takibe alan güvenlik güçlerinin MEBYA-DER hakkında yaptıkları araştırma çarpıcı bir durumu ortaya koydu. Özer'in seçim desteği istemek için Aralık 2023'te ziyaret ettiği tespit edilen MEBYA-DER isimli derneğin PKK'nın şehir yapılanması KCK bünyesinde faaliyet yürüten bir oluşum olduğu belirlendi.

MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği) hakkında yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, MEBYA-DER'in, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ideolojik alan yapılanması, sözcülüğü, terör örgütünün fikir sisteminin taban ve hedef kitleye benimsetilmesi, teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesi amacıyla faaliyet yürüttüğü saptandı.

TERÖR BAĞLANTILI İSME ÖDEME YAPTI

Ahmet Özer'in banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde de ilginç bağlantılar belirlendi. Özer'in PKK/KCK mensubiyeti olan bir isme kendi banka hesabından 482 bin 750 TL ödeme yaptığı tespit edildi.

Ayrıca 31 Mart seçimlerinden yalnızca 2 gün önce 29 Mart 2024 tarihinde Ahmet Özer'in banka hesabına göndericisi belirlenemeyen bir göndericiden 40 bin dolar para gönderildiği görüldü.