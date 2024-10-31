İşte FETÖ’nün damatları! Örgütte güç kavgası sürüyor

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen 20 Ekim tarihinde öldü. Gülen'in cesedi kaldığı malikanenin bahçesine gömülürken, cenaze törenine katılanlar tanınmamak için yüzlerini maske, şapka ve gözlüklerle gizlemeye çalıştı. Örgüt aldığı önlemler neticesinde cenaze törenine girişleri de QR kodu ile yaptı.

FETÖ elebaşısının ölmesinin ardından örgüt içerisinde başlayan güç kavgası da sürüyor. Örgütün parasını ve gücünü kullanmak için elebaşılık koltuğu savaşı başladı. Örgüt içindekilerin aslında dini değerleri değil, örgütün para gücüne taptığı da gözler önüne serildi.

FETÖ'nün damatları (A HABER ARŞİV)

Örgüt elebaşı Gülen, oluşturduğu "çark"ın bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirdi. Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi, "damatlar"ının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar.

Peki Fetullah Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan bu damatlar kim?

Örgütte kritik öneme sahip 5 damat ön plana çıkıyor. Bu isimler Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt'un yanı sıra İcra Heyeti'nin en ateşli damadı olan ve örgüt içerisinde de ciddi bir güce sahip durumdaki Ekrem Dumanlı.

Ekrem Dumanlı (A HABER ARŞİV)

Ekrem Dumanlı, Fetullah Gülen'e en yakın iş adamlarından olan İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak Akyar, kızından daha çok Dumanlı'yı himayesi altına alırken; onu örgütün İcra Heyeti'ne kadar taşıdı.

Ekrem Dumanlı, İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendisinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun akrabası.

Cevdet Türkyolu (A HABER ARŞİV)

ÖRGÜT İÇERİSİNDE TOPLADIĞI GÜÇLE KENDİ DAMADININ ÖNÜNÜ AÇTI

Cevdet Türkyolu da Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer alan Türkyolu, örgütün İcra Heyeti'ne 2023 yılında getirildi. Cevdet Türkyolu, damatlığını kullanarak örgüt içerisinde topladığı güç işe örgütün propaganda aracı Herkul.org isimli sitenin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'da gönderilmesini sağladı. Bu adımla birlikte Herkul.org'un yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı olan Muhammed Yeşilyurt'tu.

Muhammed Yeşilyurt FETÖ elebaşısının cenazesinde (A HABER ARŞİV)

GÜLEN'İN YETİŞTİRDİĞİ MOLLALARDAN!

Muhammed Yeşilyurt, Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli ve Gülen'in yetiştirdiği mollalardan biri olarak biliniyor. Osman Şimşek'in ardından Herkul.org sitesinin yönetimi Yeşilyurt'a geçerken; Fetullah Gülen'in özel kalemliği görevini de yürüttü. Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımlarını da üstlendi. Herkul.org'un örgütün tek resmi kanalı olması için mücadele veren Yeşilyurt, cenaze sürecinde de bu durumu resmileştirmek için uğraştı.

Adem Kalaç (A HABER ARŞİV)

TÜRKYOLU İLE BACANAK

Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca Fetullah Gülen'in yetiştirdiği ve örgüt içerisinde "molla" olarak tanınan isimlerden biri. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda görev yaptı. ABD'den yayın yapan EbruTV'nin geneş yayın yönetmenliğini de sürdürdü. 2023'te şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirildi. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içerisinde etkili ve güçlü bir konumda bulunuyor.

Ahmet Kurucan (A HABER ARŞİV)

Ahmet Kurucan ise Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. İcra Heyeti'nde bulunan isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in ise eniştesi. Osman Şimşek'ten önce bir süre Gülen'in özel kalemliğini de yaptı. O da molla olarak bilinenlerden biri ve Ankara İlahiyat mezunu. ABD'de bir süre ticaretle uğraşmasına rağmen başarılı olamadı. Örgütün "fıkıh" konusundaki otoritelerinden biri olarak kabul ediliyor.

MADDİ GÜCÜ TÜRKYOLU'NU ÖRGÜTTE ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Bu isimlerin yanı sıra bir de Ömer Çelik var. Çelik, Türkyolu'nun kızı Hafsa ile evli. Babası Ali Çelik, Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından biri olarak biliniyor. Ali Çelik'in elinde bulundurduğu maddi güç de Cevdet Türkyolu'nun etkinliğini bu evliliğinde önemli kılıyor.