Haydarpaşa ve Sirkeci Garları hakkında flaş açıklama! Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda temmuz-ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı.

TURİZM GELİRİ 3. ÇEYREKTE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 3,9 ARTTI

TÜİK verilerine göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin doları kişisel harcamalardan, 8 milyar 141 milyon 794 bin doları ise tur harcamalarından oluştu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 3,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

PAKET TUR HARCAMALARINDA DAĞILIM

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 0,9 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tur harcamaları yüzde 18 artarken, yeme içme harcamaları ve uluslararası ulaştırma harcamaları sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 7,6 azaldı.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK 'GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYET' İÇİN GELDİ

İkinci sırada yüzde 19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 22,5 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR YÜZDE 10,3 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 570 dolar olarak gerçekleşti.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI

Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'nın yapımına, devrin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in emriyle 30 Mayıs 1906'da başlandı.

İstanbul-Bağdat/Hicaz Demir Yolu'nun başlangıç noktası ve Türkiye için önemli bir kültürel miras olan gar, Milli Mücadele ve 1. Dünya Savaşı döneminde cephanelik olarak kullanıldı. 114 yıllık tarihi boyunca birçok olaya da maruz kaldı.

İlk olarak 6 Eylül 1917'de sabotaja uğrayan garda, cephanelik patlatıldı ve büyük hasar gördü. Haydarpaşa Garı, Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında ilk haline uygun tekrar inşa edildi. 1976'da kapsamlı bir restorasyona alınan garın bazı bölümleri, 1979'da yakıt yüklü bir tanker kazasında hasar gördü.

Son olarak Haydarpaşa Garı'nın, 2010'da çıkan yangında çatısının orta ve kuzey kısımları yandı. 2016'da başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında büyük hasar gören çatı katı ve bekleme salonu aslına uygun şekilde tamamlandı. Gar binasının dış cephelerinde ve müştemilat yapısında ise çalışmalar devam ediyor. Haydarpaşa ve Sirkeci'de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak.