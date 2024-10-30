Başkan Erdoğan: Gazze soykırımı tüm maskeleri indirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze soykırımı tüm maskeleri indirdi "GAZZE SOYKIRIMI TÜM MASKELERİ İNDİRDİ" "İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ GÜNLER YAŞIYORUZ"

Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur'an bülbülü kardeşlerimizle bizleri buluşturan rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. 9. su düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa'da yapıldı. Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğim.

İslam alemi bugün geçmişte olmadığı kadar çetin bir sınavdan geçiyor. İsrail'i on yıllardır işgal ettiği, soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları zulümle uğraşıyor. Bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerine sürekli bomba yağdırıldığı utanç verici günler yaşıyoruz.

"GAZZE SOYKIRIMI DÜNYADAKİ TÜM MASKELERİ İNDİRMİŞTİR"

13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar 2-3 yaşındaki bebekleri hedef tahtası olarak kullanıyor. Milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu ve şebekesinden hesap soracak etkili ve caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu uluslararası hukukun yerini orman kanunlarının yerini aldığının en somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

İSLAM DÜNYASINA TEPKİ

Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Gazze halkı işgalciler karşısında tam 390 gündür kahramanca direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan istiklal aşıkları gibi direniyor. Aynı zamanda bizim için, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. Üzülerek söylüyorum... Birkaç ülke dışında İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı. Bu cendereden kurtulup, selamete ulaşmamızın yegane yolu Kuran'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir.

"BİZ BİRBİRİMİZE EMANET EDİLMİŞ KARDEŞLERİZ"

Bizim yerle bir edilen yıkıntıların içinde elinde Kur'an'ı Kerim ile şehit olan çocuklara borcumu var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var. Dünyanın 4 bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren gariplerin bu ümmetten ümidi var. Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz. Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Dilimizle, elimizle, kalbimizle dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız.

FİLİSTİN VE LÜBNAN ÇAĞRISI

Nazilerin toplama kamplarını aratmayan koşullarda yaşamaya mahkum ettikleri bu 2 milyon insana her türlü kötülüğü yapacaklar. İnsanlığın daha da dibe vurmaması için insanlığın harekete geçmesi şart. Kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanlara, mazlumlara el uzatmak için çağrıda bulunuyorum.