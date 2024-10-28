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45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 09:08 Güncelleme: 28.10.2024 09:10
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45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23" operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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