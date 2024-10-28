Türk savaş gemileri 29 Ekim’de kapılarını açacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk savaş gemilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarında ziyarete açılacağı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353), yarın Gazimağusa ve Girne limanlarında demirleyecek.

TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı'nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı'nda yarın yerel saat ile 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.