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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 23:10 Güncelleme: 28.10.2024 23:17
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Çad’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Çad'da 27 Ekim'de terör saldırısı düzenlenen ve 40 kişinin hayatını kaybeden olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çad halkına taziye sunulan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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