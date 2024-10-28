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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 17 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 08:47 Güncelleme: 28.10.2024 09:18
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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 17 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; örgütün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon başlatıldı

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