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Haberler Galeri STK’lardan "Dijital Faşizme" tepki! "META bu yolundan vazgeçmeli"

STK’lardan "Dijital Faşizme" tepki! "META bu yolundan vazgeçmeli"

TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdi. STK'lar yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, inançlarımızı ve geleneklerimizi törpüleyen Instagram adlı META şirketi bu yolundan vazgeçmeli, milletimizin değerlerine saygı duymalıdır. " ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:34
STK’lardan Dijital Faşizme tepki!

Son dönemde hakikati sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski barındıran sosyal medya platformlarına tepki gösteren STK'lar, #DijitalFaşizm etiketiyle sosyal medyada kampanya yürüttüler.

STK’lardan Dijital Faşizme tepki!

Instagram ve oyun platformu Roblox'a getirilen erişim kısıtlamasını desteklediklerini açıklayan Sivil Toplum Örgütleri, güvensiz dijital ortamlardan çocukların ve gençlerin uzak tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptılar.

STK’lardan Dijital Faşizme tepki!

MİLLİ İRADE PLATFORMU:
"Dijital kölelik, çocuk işçiliği, bağımlılık, korku ve endişe netice olarak güvensiz bir ortam.

Siz çocuğunuzu böyle bir ortama emanet eder misiniz?"

STK’lardan Dijital Faşizme tepki!

TÜGVA BAŞKANI İBRAHİM BEŞİNCİ:
"Ülkemizde faaliyet gösteren her kurum ve kuruluşun, yasalarımız çerçevesinde belirlenmiş sorumlulukları vardır. Bu kapsamda, sosyal medya platformları da bu sorumluluklardan muaf değildir. Özgürlük gibi temel hak ve hürriyetleri kullanarak Instagram ve Roblox gibi platformların faaliyetlerini meşrulaştırma çabalarını son derece yanıltıcı ve siyasi amaçlı buluyoruz.

STK’lardan Dijital Faşizme tepki!

Özellikle, yabancı kurum ve kuruluşların ülkemizde düşünce özgürlüğüne müdahale etmeye yönelik tutumlarını garip bir şekilde destekleyen aydınları ve siyaseti kınıyoruz. Herhangi bir siyasi çıkar gözetmeksizin, her kesimden insanımızın ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme çabasını samimi buluyoruz.

Nasıl ki bizler ferdi olarak yabancı kurumların hukukuna, kural ve kaidelerine saygı gösteriyorsak, onlar da bize ve paylaşımlarımıza saygı göstermelidirler!

Ülke gençliğimizi bu dijital faşizmle yönlendiremeyeceklerini anlamalıdırlar!"