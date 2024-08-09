09 Ağustos 2024, Cuma
STK’lardan "Dijital Faşizme" tepki! "META bu yolundan vazgeçmeli"
TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED sosyal medya üzerinden Dijital Faşizme tepki gösterdi. STK'lar yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, inançlarımızı ve geleneklerimizi törpüleyen Instagram adlı META şirketi bu yolundan vazgeçmeli, milletimizin değerlerine saygı duymalıdır. " ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:34