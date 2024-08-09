STK’lardan "Dijital Faşizme" tepki! "META bu yolundan vazgeçmeli"

Özellikle, yabancı kurum ve kuruluşların ülkemizde düşünce özgürlüğüne müdahale etmeye yönelik tutumlarını garip bir şekilde destekleyen aydınları ve siyaseti kınıyoruz. Herhangi bir siyasi çıkar gözetmeksizin, her kesimden insanımızın ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme çabasını samimi buluyoruz.

Nasıl ki bizler ferdi olarak yabancı kurumların hukukuna, kural ve kaidelerine saygı gösteriyorsak, onlar da bize ve paylaşımlarımıza saygı göstermelidirler!

Ülke gençliğimizi bu dijital faşizmle yönlendiremeyeceklerini anlamalıdırlar!"