İşgal ordusundan Gazze’de peş peşe katliam! Bomba yağdırdılar: En az 30 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre ise 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

CİBALİYA'DA EN AZ 20 SİVİL KATLEDİLDİ

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarının havadan bombalandığı aktarıldı. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

İŞGALCİLER BM OKULUNU 3. KEZ BOMBALADI: 10 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Gazze'de yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu çocuk ve kadın 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.