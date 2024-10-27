27 Ekim 2024, Pazar
Haberler Gündem Haberleri

İşgal ordusundan Gazze'de peş peşe katliam! Bomba yağdırdılar: En az 30 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 17:54 Güncelleme: 27.10.2024 18:38
ABONE OL
İşgal ordusundan Gazze’de peş peşe katliam! Bomba yağdırdılar: En az 30 ölü

Soykırımcı İsrail kanlı saldırılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Katliam ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerleşim alanlarına ve yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okula bomba yağdırdı. Cibaliya'daki saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken bombalanan okulda ise çoğu çocuk ve kadın 10 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre ise 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

CİBALİYA'DA EN AZ 20 SİVİL KATLEDİLDİ

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarının havadan bombalandığı aktarıldı. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AAİsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

İŞGALCİLER BM OKULUNU 3. KEZ BOMBALADI: 10 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Gazze'de yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AAİsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu 3. kez bombaladı | Görüntü-AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu çocuk ve kadın 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör