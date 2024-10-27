AFAD duyurdu! Çanakkale’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

AFAD'ın X hesabından paylaştığı veriler | Görüntü-A Haber

#DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2024-10-27

Saat:17:56:01 TSİ

Enlem:39.40389 N

Boylam:26.29778 E

Derinlik:9.02 km

9,02 KİLOMETRE DERİNLİKTE SARSINTI!

Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-27 17:56:01 39.40389 26.29778 9.02 MW 4.3 Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-27 17:26:09 38.36028 38.75694 9.82 ML 1.5 Kale (Malatya)

2024-10-27 17:07:10 36.40444 38.80833 5.11 ML 1.7 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [33.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-10-27 16:54:38 38.455 39.60472 7.0 ML 1.3 Maden (Elazığ)

2024-10-27 16:31:22 38.33639 38.7875 10.89 ML 2.0 Kale (Malatya)

2024-10-27 16:27:24 40.71694 42.51278 4.05 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum)

2024-10-27 16:17:48 39.37389 28.0275 7.12 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

2024-10-27 15:52:22 37.55361 37.26222 7.76 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-10-27 15:06:42 39.69444 33.32111 8.44 ML 1.0 Bahşili (Kırıkkale)

2024-10-27 15:05:31 35.20444 27.25056 8.88 ML 2.0 Akdeniz - [166.27 km] Datça (Muğla)

2024-10-27 14:32:49 38.33389 37.29306 7.17 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-27 14:29:04 38.30167 26.54556 11.39 ML 2.2 Urla (İzmir)

2024-10-27 14:20:18 38.02417 37.65861 11.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-10-27 14:00:00 38.35278 38.75556 10.35 ML 2.0 Kale (Malatya)

2024-10-27 13:49:55 40.14917 32.96722 6.96 ML 1.6 Çubuk (Ankara)

2024-10-27 13:45:37 36.5225 33.31056 8.35 ML 1.1 Mut (Mersin)

2024-10-27 13:39:47 39.38972 28.00806 11.51 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

2024-10-27 12:46:28 38.08972 38.34333 10.63 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-27 12:41:09 40.58944 40.89028 8.2 ML 1.0 İspir (Erzurum)

2024-10-27 12:39:59 39.37194 28.02472 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)