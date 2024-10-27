AFAD duyurdu! Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
9,02 KİLOMETRE DERİNLİKTE SARSINTI!
Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-10-27 17:56:01 39.40389 26.29778 9.02 MW 4.3 Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-27 17:26:09 38.36028 38.75694 9.82 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-27 17:07:10 36.40444 38.80833 5.11 ML 1.7 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [33.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-10-27 16:54:38 38.455 39.60472 7.0 ML 1.3 Maden (Elazığ)
2024-10-27 16:31:22 38.33639 38.7875 10.89 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-10-27 16:27:24 40.71694 42.51278 4.05 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum)
2024-10-27 16:17:48 39.37389 28.0275 7.12 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-27 15:52:22 37.55361 37.26222 7.76 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-27 15:06:42 39.69444 33.32111 8.44 ML 1.0 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-27 15:05:31 35.20444 27.25056 8.88 ML 2.0 Akdeniz - [166.27 km] Datça (Muğla)
2024-10-27 14:32:49 38.33389 37.29306 7.17 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-27 14:29:04 38.30167 26.54556 11.39 ML 2.2 Urla (İzmir)
2024-10-27 14:20:18 38.02417 37.65861 11.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-27 14:00:00 38.35278 38.75556 10.35 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-10-27 13:49:55 40.14917 32.96722 6.96 ML 1.6 Çubuk (Ankara)
2024-10-27 13:45:37 36.5225 33.31056 8.35 ML 1.1 Mut (Mersin)
2024-10-27 13:39:47 39.38972 28.00806 11.51 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-27 12:46:28 38.08972 38.34333 10.63 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-27 12:41:09 40.58944 40.89028 8.2 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-10-27 12:39:59 39.37194 28.02472 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)