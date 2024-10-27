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Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 17:36
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Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi" denildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.

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