Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi" denildi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.