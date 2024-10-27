Esir yakınlarından katil Netanyahu’ya protesto şoku! Sözünü kestiler: Yazıklar olsun sana!

İşgalci İsrail Gazze ve Lübnan'da ölüm yağdırıyor. Her geçen gün daha da şiddetlenen saldırıların sorumlusu katil Netanyahu ise ülkesinde bile sert tepkilerle karşılaşıyor. İsrail'de kürsüye çıkarak konuşma yapan Netanyahu'nun sözü bir İsrailli esirin yakını tarafından "Yazıklar olsun" denilerek kesildi.

SİNVAR'ıN ŞEHİT EDİLİŞİNİ FIRSAT BİLDİLER

İsrail'de bugün 7 Ekim baskınında ölenler için ikinci anma törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Israel Herzog, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin geri getirilmesi için ortaya çıkan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Kudüs'ün Herzl Tepesi'ndeki törende kürsüye çıkan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını söyledi, rehinelerin geri getirilebilmesi için 'acı tavizler' verilmesi gerektiğini söyledi. Gallant, "Savaşta tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor" dedi.

NETANYAHU'YA "YAZIKLAR OLSUN" DEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kürsüde konuşurken beklemediği bir protestoya uğradı. Yerel basın, Hamas'ın 7 Ekim baskınında ölenlerin ailelerinin Netanyahu'nun sözünü kestiğini ve "Yazıklar olsun sana" diye bağırdığını bildirdi. Netanyahu kürsüde şaşkın gözlerle protestoyu izlerken, medya bağıranların tören alanından dışarı çıkarılmasıyla başbakanın yeniden konuşmasına başladığını yazdı.

ESİR AİLELERİ KONUŞTURULMADI

Times of Israel, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen ilk anma törenlerinde baskında ölenlerin veya rehin alınanların ailelerinin konuşmasına izin verilmediğini, uygulamanın tepki alması üzerine bir aile üyesinin bugünkü törende kürsüye çıktığını aktardı. Gazeteye göre, ailelerin hükümeti eleştirilmesinden çekinildiği için ilk törende kimse konuşturulmadı.