SAHA EXPO’da gelen İmamoğlu’na vatandaştan tepki! "Dün Zeydan ile yan yanaydınız! 5 askerimiz şehit oldu "

İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

Fuar alanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev ekranın önüne karanfil bırakan İmamoğlu, daha sonra TUSAŞ'ın standını ziyaret etti.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

İmamoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şehitlere rahmet dileyerek "Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur." dedi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

Savunma sanayisinin, Türkiye'nin bağımsızlığının teminatı olan bir sektör olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "1973 yılında kurulan TUSAŞ 50 yılı aşkın süredir ülkemiz adına hizmet vermektedir. Silahlı Kuvvetler'imizin, milletimize ait bir kurum olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. TUSAŞ çalışanlarının, saldırıda çalışma arkadaşlarını kaybettikten hemen sonra dile getirdikleri 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' ifadesi her şeyin ötesindedir." diye konuştu.

İmamoğlu, milli meseleler üzerinden yapılacak mücadelelerin hep birlikte verilmesinin altını çizerek, "Asla bireysel tavırlar ya da siyasi malzeme gibi davranmamamız gereken bir dönemdeyiz. Savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

"BURADA GEZİYOR AMA ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

Ziyaretinde katılımcıların fotoğraf çektirme isteğiyle durdurduğu sırada İmamoğlu'na bir kişi tepki gösterdi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

Vatandaşın, "Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız." diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, elini ağzına götürerek vatandaşa iki kez öpücük gönderdi.

İmamoğlu'na seslenmeye devam eden vatandaş, TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yaparak "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dedi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki (AA)

İmamoğlu ise "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." şeklinde karşılık verdi.

Diğer stantları da ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra fuar alanından ayrıldı.

İMAMOĞLU "PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜ İLE BOĞAR" DİYEN ZEYDAN'I MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'a gelen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay ile birlikte Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmişti. İkili objektiflere birlikte poz vermişti. Abdullah Zeydan skandal sözlerinde "PKK sizi tükürüğü ile boğar" ifadelerini kullanmıştı.