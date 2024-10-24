24 Ekim 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri

TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici kimdir? Şehit taksici Murat Arslan kaç yaşındaydı, nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 08:25
ABONE OL
TUSAŞ terör saldırısında şehit olan taksici kimdir? Şehit taksici Murat Arslan kaç yaşındaydı, nereli?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine öğle saatlerinde düzenlenen terör saldırısında beş kişi şehit oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan’ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Peki şehit taksici Murat Arslan kaç yaşındaydı, nereli?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine öğle saatlerinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda beş kişi şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu ve şehit sayısını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Şehit Taksici Murat Arslan Kimdir?

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Teröristler, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladı.

Şehit Taksici Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan (A Haber Foto Arşiv)Şehit Taksici Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan (A Haber Foto Arşiv)

Acılı Baba Konuştu

Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, olay sonrası yaşadıklarını paylaştı. Duygusal bir ifadeyle, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar, haber almayalım diye. Akşam saatlerinde haber geldi. Oğlumun cenazesini daha görmedim. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Beş çocuğum vardı; iki kız, üç oğlan. Oğlumun da üç tane çocuğu vardı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör