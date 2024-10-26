MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilmiştir. Özellikle PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları bulunmaktadır.