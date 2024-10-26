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MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

Giriş: 26.10.2024 16:19 Güncelleme: 26.10.2024 17:05
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MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı sonrası, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etmektedir.

İntikam TUSAŞın ürettiği ANKA SİHA ile alındıİntikam TUSAŞın ürettiği ANKA SİHA ile alındı İNTİKAM TUSAŞ'IN ÜRETTİĞİ ANKA SİHA İLE ALINDI

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilmiştir. Özellikle PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları bulunmaktadır.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verilmiştir.

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