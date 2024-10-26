Yeni yuvada ilk misafir! Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret | İşte o samimi anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

YENİ YUVADA İLK MİSAFİR BAŞKAN ERDOĞAN

Başkan Erdoğan teslim törenin ardından yeni yuvasına kavuşan bir aileyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan, küçük çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

İşte sıcak çay eşliğinde samimi sohbet anları...