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Hazine Bakanı Şimşek'ten diplomasi trafiği! Amerikalı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 00:17 Güncelleme: 26.10.2024 00:19
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Hazine Bakanı Şimşek’ten diplomasi trafiği! Amerikalı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diplomasi trafiğini sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

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