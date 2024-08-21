CHP yandaşlarından "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasıyla piyasalara operasyon çabası

Erol Mütercimler

CHP YANDAŞINDAN "MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ" YALANI

Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini iddia etti. Mütercimlerin bu iddiası, CHP yandaşları tarafından ve sosyal medya üzerinden köpürtülerek algı operasyonu yapıldı.