CHP yandaşlarından "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasıyla piyasalara operasyon çabası
Türkiye, enflasyonu düşürmek ve ekonomik refahı sağlamak için kararlı adımlar atarken; CHP yandaşları yine operasyona girişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla piyasalar üzerinde manipülasyon yapılırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Bakan Şimşek iddiaları yalanladı.
Türkiye, ekonomide uyguladığı yeni yol haritasının meyvelerini yavaş yavaş topluyor. Enflasyonda düşüş süreci başlarken; CDS, cari açık gibi birçok veride de iyileşme görülüyor. Bu süreci sabote etmek isteyenler ise yine boş durmayarak, ekonomi üzerinden yeni bir operasyon çekme çabası içerisine girdi.
CHP YANDAŞINDAN "MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ" YALANI
Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini iddia etti. Mütercimlerin bu iddiası, CHP yandaşları tarafından ve sosyal medya üzerinden köpürtülerek algı operasyonu yapıldı.
İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erol Mütercimler'in ortaya attığı iddiayla ilgili açıklama yaptı. DMM'den yapılan açıklamada, Mütercimler'in iddiası yalanlanırken; "PİYASADA TEDİRGİNLİK YARATACAK HABERLERE İTİBAR ETMEYİN" ifadeleri kullanıldı.
İşte o açıklama metni
Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir.
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