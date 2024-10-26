FETÖ’nün cenazesi maskeli baloya döndü! Saklanmak için şekilden şekle girdiler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Gerçekleşen maskeli baloya dair detayları A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Bu maskeliler arasında firari FETÖ'cüler yani asker, emniyetçi, istihbaratçı dediğimiz birçok kişi var. Fetullah Gülen'in ölümünü, cenaze törenini bir şova çevirmeye çalıştılar.

20 bin kişi dışarıda, 20 bin kişi içeride gibi bir durumu göz önüne serdiler ama tahminimizce 3 ya da 4 bin kişi vardı. Bütün eyaletlerden zorla getirilen insanlar bunlar. Hatta FETÖ öldü diye Türkiye'ye dönmek isteyen ama deşifre olmak istemeyen birçok kişi de var bunlar arasında.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu kadar kabalığı kilise avlusu alamayacağından dolayı aynı usullerle Hristiyan adetleri ile stadyumda gerçekleştirdiler. Yaşamı boyunca Vatikan ile aynı ağzı konuşan, Kur'an-ı Kerim'den ayetleri inkar eden ve tıpkı batı ağzıyla Hristiyanlar sizin karınıza kızınıza ilişmez onlar iyi insanlardır dedi. Vatikan'ın cesaret edip söyleyemediği şeyleri o dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fatma Yeşilkuş: 2000'li yıllarda Fetullah Gülen cemaati Müslümanlığı iyi öğreten bir grup, onun dershaneleri var, okulları var. Dini bütün olan çoğu aile çocuklarını oraya gönderdi. Sonra sınav soruları verilmeye başlandı, çocuklar küçük yaştan itibaren polis okullarına yerleştirildi. O küçüklükten beri beyinlerini yıkadıkları o kişiler artık tek bir yeri göre göre tek bir bakış açısına sahip oldular ve hizmet etmek zorunda bırakıldılar.