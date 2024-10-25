FETÖ elebaşı gömülürken kimler oradaydı? Dikkat çeken Adil Öksüz detayı! FETÖ’de liderlik savaşı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cesedi dün ABD'de yapılan törenle gömüldü. Törenin yapıldığı alana örgüt üyeleri QR kod okutarak giriş yaparken, cenazede "tekbir yasağı" uygulandı. Törene katılan FETÖ üyeleri tanınmamak için maske, gözlük ve şapka gibi aparatlar kullanırken; A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek törenle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, teröristbaşı Gülen sonrası örgütte yaşanan koltuk savaşına da değindi.

ŞAPKA VE GÖZLÜKLERLE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Cenaze töreninde maske ile bulunanların çoğunun örgütün 'mahrem imamı' olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Yüzünü kapatanların çoğu 'mahrem imam' dediğimiz kendilerinin izini kaybettirdiğini sanan örgütün üst düzey yöneticileri. Çoğu eski istihbaratçı, eski asker, eski polis diyebileceğimiz şahıslardan genellikle. Örgütün önemli stratejik firarileri." dedi. Şimşek ayrıca cesedin 4 gün bekletilmesinin nedenini, "Dünyanın birçok noktasına cenazeye geldiler. Cenazenin birkaç gün beklemesinin nedeni de dünya üzerindeki firarilerin buraya gelebilmeleriydi." sözleriyle açıkladı.

Fetullah Gülen'in cenazesine katılanlar yüzlerini böyle gizlemeye çalıştı (A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Teröristbaşının cenaze törenine katılanların çoğunun örgütün kafa adamları olduğuna dikkat çeken Şimşek, Adil Öksüz'ün cenazeye katılma ihtimalinin ise düşük olduğunu ifade etti. Şimşek, "Bunların çoğu firari askerler, darbe girişiminden sonra kaçanlar orada yüzlerini kapatma gereği duruyorlar. Tabi bu görüntüler her yerde yayınlandığı için de kendilerince bir önlem aldıkları görülüyor. Cenazeyi ben de canlı izledim. Örgütün hemen hemen bütün kafa adamları oradaydı." dedi.



ADİL ÖKSÜZ CENAZEDE MİYDİ?

Adil Öksüz'ün cenazeye katıldığı iddialarıyla ilgili de değerlendirme yapan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Adil Öksüz'ün orada olduğuna ilişkin dün birtakım iddialar ortaya atıldı. Ben Adil Öksüz'ün Almanya'dan çıkabileceğini düşünmüyorum. Ya da Zekeriya Öz gibi FETÖ'cülerin oraya katılacağına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Adil Öksüz MİT elemanıydı, kontrollü darbeyi onlar yaptı stratejisini boşa düşürmemek için kendi söyledikleri yalan nedeniyle oraya gelmemiştir. Ama örgütün 'molla takımı' dediğimiz 70 yaş üstü hemen hemen yüzde 95'i oradaydı."

Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de liderlik savaşı (A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

ÖRGÜTTE LİDERLİK SAVAŞI

Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'de liderlik savaşı çıktığını ifade eden Abdurrahman Şimşek, örgütün parçalanabileceğini vurguladı. Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Osman Şimşek, Suat Yıldırım ve Abdullah Aymaz gibi isimler arasında liderlik için savaş yaşandığını belirten Şimşek, "Fetullah Gülen öyle bir yapı inşa etmiş ki kendisine rakip olabilecek kendisinden sonra geçebilecek kimseyi işaret etmemiş. Türkiye imamı olarak görünen Mustafa Özcan isimli şahıs Kütahyalıdır. Örgütün kurulduğu İzmir'den İstanbul Altunizade yapılanmasına kadar olan süreçte ve buradan ABD'ye giden yolda adı geçen kişidir ve tüm arşivler onun elindedir. Ayın zamanda örgütün parasını da yönetiyor. Dünyadaki yapılanmalarına en çok aktarım Türkiye'den olmuştur. Türkiye'nin kurumlarında alınan paralar vatandaşlardan toplanan paralar bu ismin elinde toplanır." dedi.