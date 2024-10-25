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MSB'den acı haber! 1 asker şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 23:26 Güncelleme: 25.10.2024 23:27
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MSB’den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu.

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