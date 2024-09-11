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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 22:45 Güncelleme: 11.09.2024 23:36
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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

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