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Başkan Erdoğan'dan SAHA EXPO'da TUSAŞ standına ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 16:33
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Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO’da TUSAŞ standına ziyaret

Başkan Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyareti sonrası stantları gezdi. Erdoğan, TUSAŞ stadını ziyaret ederek fotoğraf çekildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. gününde stantları ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. gününde ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TUSAŞ STANDINDA! İŞTE O ANLAR

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi. Başkan Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını ziyaret ederek fotoğraf çekildi. Ziyaretlerin ardından Başkan Erdoğan, fuar alanından ayrıldı.

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