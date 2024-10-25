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Irak'ın kuzeyinde 30 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş: 25.10.2024 16:37 Güncelleme: 25.10.2024 16:39
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Irak’ın kuzeyinde 30 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki (24 Ekim) Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık paylaşımında "Güçlüyüz, kararlıyız! Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz! " dedi.

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