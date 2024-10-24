Ankara TUSAŞ terör saldırısı şehitleri kimdir, kaç şehidimiz var? 5 şehidin kimliği belli oldu! İşte isimleri...
TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısında beş kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 22 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Peki Ankara TUSAŞ terör saldırısı şehitleri kimdir? İşte şehitlerimizin kimlikleri...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belirlendi.
Ankara TUSAŞ Terör Saldırısı Şehitleri Kimdir?
Cengiz Coşkun: TUSAŞ Kalite Kontrol Görevlisi
Şehit Cengiz Coşkun Kimdir?
Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşenler arasında yer alan Cengiz Coşkun'un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şehit Coşkun'un 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Zahide Güçlü: Makine Mühendisi
Şehit Zahide Güçlü Kimdir?
Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere TUSAŞ yerleşkesinin girişine gittiği esnada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.
Hasan Hüseyin Canbaz: TUSAŞ Çalışanı
Atakan Şahin Erdoğan: Güvenlikçi
Murat Arslan: Taksi Şoförü
Şehit Taksici Murat Arslan Kimdir?
Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Teröristler, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladı.
Saldırının Detayları
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürdüğü, ardından cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi. Olay, planlı bir şekilde gerçekleştirildiği izlenimi veriyor.