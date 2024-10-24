Ankara TUSAŞ terör saldırısı şehitleri kimdir, kaç şehidimiz var? 5 şehidin kimliği belli oldu! İşte isimleri...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belirlendi.

Ankara TUSAŞ Terör Saldırısı Şehitleri Kimdir?

Cengiz Coşkun: TUSAŞ Kalite Kontrol Görevlisi

TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun (DHA)

Şehit Cengiz Coşkun Kimdir?

Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşenler arasında yer alan Cengiz Coşkun'un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şehit Coşkun'un 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü (AA)

Zahide Güçlü: Makine Mühendisi

Şehit Zahide Güçlü Kimdir?

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere TUSAŞ yerleşkesinin girişine gittiği esnada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz (İHA)

Hasan Hüseyin Canbaz: TUSAŞ Çalışanı

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen saldırıda güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu. (DHA)

Atakan Şahin Erdoğan: Güvenlikçi

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. (DHA)

Murat Arslan: Taksi Şoförü

Şehit Taksici Murat Arslan Kimdir?

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan taksi şoförü Murat Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Teröristler, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladı.

Saldırının Detayları

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürdüğü, ardından cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi. Olay, planlı bir şekilde gerçekleştirildiği izlenimi veriyor.