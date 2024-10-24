Ankara’da FETÖ operasyonu! 12 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari 12 şüpheli, sanık ve hükümlü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 firari FETÖ/PDY üyesinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, firari FETÖ/PDY üyeleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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