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TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 19:11
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TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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