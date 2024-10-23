TUSAŞ kimin? TUSAŞ açılımı nedir?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) şirketine yönelik bir terör saldırısı düzenlendi. Tesisin giriş kapısı önünde silahlı çatışmalar yaşanırken, çevrede patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonucunda şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.

TUSAŞ (AA)

TUSAŞ Kimin? TUSAŞ Açılımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda 28 Haziran 1973 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. TUSAŞ'ın temel amacı, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklarla karşılamaktır.

TUSAŞ, özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere F-16 uçaklarının üretimi ve entegrasyonu için 1984 yılında kurulmuş bir Türk-Amerikan ortak girişimi olan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) ile faaliyetlerine başlamıştır. Bu süreçte şirket, 2005 yılında yabancı hissedarların paylarının Türk ortaklar tarafından satın alınmasıyla tamamen yerli bir yapıya bürünmüştür. Böylece TUSAŞ ve TAİ birleşerek, faaliyetlerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adı altında devam etmiştir.

TUSAŞ (AA)

TUSAŞ Ne Yapar?

TUSAŞ, bugün Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde bir teknoloji merkezi haline gelmiştir. Şirket, uçak üretiminden insansız hava araçlarına (İHA), helikopterlerden milli muharip uçak projelerine kadar geniş bir yelpazede projeler yürütmektedir. Aynı zamanda, uzay sistemleri ve mühendislik çözümleri de geliştiren TUSAŞ, küresel havacılık ve uzay sanayisinde ilk 100 şirket arasında yer almaktadır. TUSAŞ, proje konularına bağlı olarak altı stratejik iş merkezi altında faaliyet göstermektedir:

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu