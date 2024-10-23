TUSAŞ’a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 1’i kadın 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin "Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.