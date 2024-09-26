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Asker uğurlama duası nasıl okunur? Hayırlı tezkereler ne demek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:11 Güncelleme: 26.09.2024 13:12
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Asker uğurlama duası nasıl okunur? Hayırlı tezkereler ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, belli bir yaşa geldiğinde zorunlu olarak askerlik görevini yerine getirir. Bu kutsal görev, askerlik yapacak bireylerin yanı sıra ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu nedenle askerlik öncesinde ve sürecinde, okunacak dualar ve dilekler aileler için büyük önem taşır. İşte, askere gitmeden önce ve askerlik sürecinde okunacak dua ve dilekler…

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