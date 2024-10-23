Fransa’da 18 yıl sonra bir korku filmi için yaş sınırı kararı alındı

Fransa'nın film sınıflandırma kurulu, 2006 yılında Testere III filmine uyguladığı 18 yaş sınırından sonra benzer bir adımı Terrifier 3 için attı. Ülkede genellikle korku filmlerinde 12+ ve 16+ olmak üzere iki temel yaş sınıflandırması kullanılıyor. Ancak film sınıflandırma komitesi Terrifier 3'e 18 yaş altı izleyici yasağı kararı aldı.

Terrifier 3

Film Şirketlerinden Ortak Açıklama

Filmin Fransa'da yasaklanmasının ardından, yapımcılar Factoris Films, Shadowz Films ve ESC Editions ortak bir açıklama yaparak bu karardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Filmin şiddet sahnelerinin "gerçek dışı ve gülünç" olduğunu belirterek, bu sanatsal tarzın izleyiciler tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için belirli bir olgunluğa ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Ayrıca, genç izleyiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını düşündüklerini ifade ettiler.

Serinin ikinci filmi, yaklaşık 250 bin dolar bütçeyle dünya çapında 15 milyon dolar üzerinde hasılat elde etmişti.