Bir yanda güneş bir yanda kar yağışı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellendi.

Buna göre başta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan bazı illerin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

HAKKARİ VE ÇEVRESİNDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BOLU VE KOCAELİ'DE SİS

Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin azalması sonucu ulaşım aksadı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

KOCAELİ'DE BAZI EVLER SİLÜET GÖRÜNTÜSÜ VERDİ

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU