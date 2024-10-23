23 Ekim 2024 hava durumu: Sıcaklıklar yükseliyor, sis ve pus uyarısı
Türkiye genelinde 23 Ekim 2024 tarihine ait hava durumu verileri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son rapora göre, yurt genelinde sıcaklıklar artış gösterirken, bazı bölgelerde sis ve pusun etkili olması bekleniyor. İşte hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Ekim 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar 1-3 derece arasında yükselecek. Kuzey ve doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış ihtimali bulunuyor; özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Meteoroloji ayrıca gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç bölgelerde yoğun sis ve pus oluşabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun görüş mesafesini önemli ölçüde düşürebileceği belirtiliyor. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Bölge Bölge Hava Durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 15°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C Az bulutlu
VAN °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C Az bulutlu ve açık