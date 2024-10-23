AK Partili Hüseyin Yayman’dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Zaman ayarlı provokasyon

Türkiye savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

TUSAŞ'A ALÇAK TERÖR SALDIRISI: 5 ŞEHİT

TUSAŞ'a bugün alçak bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Biri kadın, biri erkek 2 terörist olay yerinde etkisiz hale getirildi.

HÜSEYİN YAYMAN A HABER'DE

YAYMAN: DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA KURŞUNDUR

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

Yayman, şu ifadeleri kullandı:

Zaman ayarlı bir provokasyondur. Bu alçak saldırı, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısına kurşun sıkmaktır, intihar saldırısıdır.

HÜSEYİN YAYMAN A HABER'DE

"GÜVENLİK BOŞLUĞA GELMEZ"

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sabırla bekleyelim. Biraz saha sabır. Teröristlerin nereden geldikleri, nasıl geldikleri, kimlikleri kısa sürede açıklanacaktır. Bu uzun süredir planlanan bir saldırı mı? Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Profesyonel, donanımlı katil teröristler gibi. Bu olayın gösterdiği bir şey var. Bizim dikkatli olmamız lazım. Güvenlik boşluğa gelmez. Türkiye'nin huzuruna, ilerlemesine karşı olanlar, vekalet savaşında PKK'yı kullanıyorlar. Eylem tarzına bakınca PKK eylemine benziyor.