TUSAŞ’a terör saldırısında yürek burkan detay! Kadın mühendis çiçek almak isterken şehit oldu

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında hayatını kaybeden makine mühendisi kadın hakkında yürek burkan detay ortaya çıktı.

Ankara'da gündüz saatlerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 şehidimizin olduğunu açıkladı ve 22 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirken Yerlikaya, "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" şeklinde konuştu. Teröristlerinin kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya tespit çalışmalarının bitmesi ile açıklama yapacaklarını duyurdu.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ ÇİÇEĞİNİ ALMAK İSTERKEN ŞEHİT OLDU!

Saldırıya ilişkin önemli önemli değerlendirmelerin yapıldığı A Haber canlı yayınında şehit olan mühendisin son anları yürekleri dağladı. A Haber canlı yayında gazeteci Zafer Şahin "Şehit makine mühendisimizin eşiyle evlilik yıl dönümü olduğunu açıklayan Şahin, "Eşinin yolladığı çiçeği nizamiyeden almak için dışarı çıkıyor." dedi.

Gazeteci Zafer Şahin: Hayatını kaybeden makine mühendisi kadının evlilik yıl dönümüymüş ve eşinin yolladığı çiçeği nizamiyeden almak için dışarı çıkıyor. O sırada hain saldırı gerçekleşiyor ve hayatını kaybediyor.