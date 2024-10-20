Bakan Kacır’dan yerli ve milli sanayi vurgusu: Millileşme tercih değil zorunluluk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı televizyon programında yerli ve milli savunma sanayinin önemine dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (fotoğraf: AA)

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Sanayi üretiminde kısa vadeli aylık verilerle yapılan değerlendirmelerin yanıltıcı olduğunu değerlendiriyorum.

Türkiye gerçekten sanayi üretiminde son 22 yılda muazzam bir gelişme kaydetti. Sanayi üretimimiz 3.2 katına yükseldi. Muazzam bir altyapı inşa edildi.

Bugün Türkiye Çin'den Avrupa ortasında kadar en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir. Bu kabiliyet uzun vadede Türkiye'nin sanayileşmeye kuvvetli bir şekilde devam edeceğini de gösterir.

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"PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMDE YÜZDE 20 DAHA FAZLA ÜRETİYORUZ"

Son yılların ana etkeni pandemi oldu. Dünya ticaretinde dengelerin değişmesine vesile oldu pandemi. Tedarik zinciri kırıldı, tek merkezli tedarik anlayışı problemleriyle birlikte ortaya çıkmış oldu. Bu Türkiye'nin önünde fırsat pencerelerini de açtı. Bizim sanayimizin toplam mili gelirimiz yani ülke ekonomimiz içerisindeki payı uzunca bir dönem yüzde 16,8, 2020-2023 döneminde aynı paya baktığımızda 4 puan yukarıda olduğunu görüyoruz. Biz 2020 ocak ayı ile 2024 yılı ağustos ayını kıyasladığımızda yüzde 19,7'lik bir atış görüyoruz sanayi üretiminde. Pandemi öncesi dönemden yüzde 20 daha fazla üretiyor Türkiye. Ortaya çıkan fırsatlar değerlendirildiği için bu şekilde oldu.

Dolayısıyla daha uzun vadeli trende baktığımda Türkiye'nin sanayi üretiminde yükseliş trendini gösterdiğini ifade edebiliriz.

En temel hedeflerden biri enflasyonu düşürmek. Parasal sıkılaşma ve yüksek faiz gibi politikalar var bu elbette ki iç talebi etkiliyor. Parasal sıkılaştırma politikalarının elbette ekonomi üzerinde sanayi üretiminde konjoktürel bir etkisi olur. Burada yanlış anlaşılma olmaması lazım. Enflasyonla mücadele demek ekonomide büyümenin yavaşlaması demek değildir.

Bizim sanayi üretiminde ana trendimiz yükseliş istikametindedir. Dönemlik kayıplar geçicidir. Biz bütün bunları aşabilecek muazzam bir altyapıya sahibiz.

Sanayicilerimizde her an beraberiz. Onlar yeter ki enflasyonu düşürün diyorlar.

Biz 36 milyar dolarlık ihracattan bugün 262 milyar dolara geldik.

Ekonomik istikrarın siyasi istikrarın yanında olması gerekir. Biz özellikle kredi tarafında yatırımların yavaşlamaması için adımlar atıyoruz. İhracat kredilerinde limitleri artırdık. Bunun yanından yatırımlar tarafında yatırım taahhütlü avans kredisi programını devreye aldık.

Döviz kurunun artışı enflasyona bir geçişkenlik oluşturuyor. Bizim için esas olan bu programın (OYP) hedeflerine ulaşması. Programın ciddi kazanımları getirdiğini görüyoruz. Dış ticaret açığına bakıyoruz yıllık 122 milyar dolardan 79 milyara geldik geçen yıl Mayıs'tan bu yıl Eylül'e.

2026 sonu itibariyle tek haneli enflasyonun Türkiye'nin göreceğini düşünüyorum.

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ASGARİ ÜCRETİ NE BELİRLEYECEK?

Biz hiçbir zaman toplumun hiçbir kesiminin alım gücünün enflasyona ezdirilmesine rıza göstermedik. Asgari ücrette hep bu hassasiyetle davranıldı. Yıl sonu itibariyle hem gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak hem de bir enflasyon öngörüsü dikkate alınacak. İşsizliğin yükselmemesini sağlamak gibi pek çok hassasiyeti işveren kesimi işçi kesimi bir arada değerlendirecek. Türk-İş Başkanı yakın bir zamanda bir açıklama yapmış. 'Şimdi konuşulmasın' diyor. Bunu takdir ettim. Şimdi konuşmamız bile bir enflasyon oluşturuyor. Hepimiz Türkiye için çalışıyoruz. Hedef Türkiye'nin rekabet gücünün korunması insanımızın alım gücünün korunması amaçlarının beraber gözetilmesidir. Ortak akılla isabetli bir karara bizleri taşıyacağına inanıyorum.

"REKABET ALANIMIZ AR-GE, KATMA DEĞER VE İNOVASYON"

Bizim rekabet alanımız katma değer, AR-GE, inovasyon alanında. AR-GFE insan kaynağımız 29 bindi şimdi 270 binin üzerinde. 10 misline çıkmış. Türkiye'nin AR-GE altyapısı rekabet gücüne hazır. Önümüzdeki dönemde bunun neticelerini daha çok göreceğiz.

fotoğraf: AA

"MİLLİLEŞMEK ZORUNLULUK"

Türkiye ekonomisi için de öncü sektörlerden biri savunma sanayii. Terörle mücadele ana etken oldu. Müttefik olduğumuz ülkeleri çoğu zaman yanımızda göremedik. Parasıyla dahi silahları, savunma sistemlerini paylaşmadıkları oldu. Mücadele ettiğimiz teröristlerin yanlarında gördük. Türkiye'de savunma sanayide millileşme ve yerlileşme tercih değil zorunluluktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yıllık dönemde Milli Teknoloji Hamlesi Savunma Sanayi'nin öncülüğünde gerçekleşti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yıllık dönemde Milli Teknoloji Hamlesi Savunma Sanayii'nin öncülüğünde gerçekleşti. Savunma Sanayii'de proje sayısı 62'den yaklaşık 1000'e yükseldi. Bu alanda 3500'e yakın firmamız var. Muazzam bir altyapı ve ekosistem inşaa ettik.

Türkiye'nin insansız hava araçlarının savaş paradigmalarını nasıl değiştirdiğini tüm dünya gördü.

Türkiye'nin millileşme atılımı da muazzam bir şekilde hızlandı. Bayraktar TB-2 burada ön açıcı bir rol oynadı. İkinci bir ülke yok bu kadar farklı platformu hava ile buluşturan.

"SİYASİ ÇEKİŞMELERE KURBAN ETMEMELİYİZ"

Türkiye hava savunma sisteminde kendi mili kabiliyetlerini geliştiriyor Çelik Kubbe gibi. Dolayısıyla Türkiye İhtar, Şahin, Gökberk, Korkut, Gürz, Hisar ve Siper projelerini burada katmanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Birçok kurumumuz bir arada çalışıyor. Çelik Kubbe projesini Türkiye büyük bir hızla tamamlayacak. Hisar projesinde üretim sürecine geçildi. Siper'de henüz üretimde değiliz ama testler başarıyla geçiliyor.

Savunma Sanayi projelerini siyasi çekişmelerine kurban etmemeliyiz.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YATIRIMLARI

Tüm farklı bakım taleplerini bunların ne süreyle karşılandığı ile biz çok yakından ilgileniyoruz. Dolayısıyla buna çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Ciddi bir iyileşme var. Farklı iş modelleri üzerine de çalışıyor TOGG. Şarj noktaları kuran firmalara da ayrı bir destek verdik.

fotoğraf: AA

TOGG İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

TOGG'un ihracat talebi var. Buna yönelik hazırlıklar da var. İhracat gerçekleşmeden bir markanın varlığını sürdürmesi mümkün değil.

Yüksek teknoloji markaları için Türkiye'yi adres yapacağız.

Türkiye'yi çip teknolojilerinde, batarya teknolojilerinde, güneş hücresi yatırımlarında, rüzgar tribünü bileşen yatırımlarında küresel bir merkez haline getireceğiz.