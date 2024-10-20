İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu! Dikkat çeken yönetim listesi

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

7 BİN 219 OYLA SEÇİLDİ

Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

YÖNETİM LİSTESİNDE ÖCALAN'IN AVUKATLARI VAR

Öte yandan Kaboğlu'nun yönetim listesinde isimler dikkat çekti. Listede,terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı ve terör örgütünden yargılanan sanıkların avukatları bulunuyor.

12 ADAYLI BARO SEÇİMİ

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı. Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğan İbrahim Kaboğlu, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu. 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.

2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

CHP MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.