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Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2024 15:26 Güncelleme: 19.10.2024 15:49
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Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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