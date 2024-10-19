Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.