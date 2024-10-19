Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.41 sıralarında merkez üssü Dulkadiroğlu olan, yerin 10.53 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Bakan Yerlikaya deprem açıklaması (X platformu/ekran alıntısı)