Ana gündem Yenidoğan çetesi! Başkan Erdoğan Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu’nu kabul etti!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan Yenidoğan Çetesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Yenidoğan çetesinin liderlerinden Fırat Sarı (FOTO: İHA)

istanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Yenidoğan çetesi (FOTO: DHA)

SGK'DAN İNCELEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

Yenidoğan çetesi (FOTO: DHA)

İPTAL EDİLEN ÖZEL HASTANE SAYISI 9'A YÜKSELDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

BAKANLARI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

YENİDOĞAN ÇETESİ HAKKINDA BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında bilgi aldı.