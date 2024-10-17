17 Ekim 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri

Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak! AK Parti'den flaş hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 15:31 Güncelleme: 17.10.2024 15:54
ABONE OL
Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak! AK Parti’den flaş hamle

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 2025'te gelecek teklifte kredi kartından savunma sanayi destek fonuna para kesilmesi düzenlemesi olmayacak.

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 2025'te gelecek teklifte kredi kartından savunma sanayi destek fonuna para kesilmesi düzenlemesi olmayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimiz biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerek diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk" demişti.

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak!Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak! KREDİ KARTLARINDAN 2025 YILINDA DA KESİNTİ YAPILMAYACAK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör