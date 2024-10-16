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Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu

DHA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.10.2024 15:27 Güncelleme: 16.10.2024 15:32
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Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonu

MSB, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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