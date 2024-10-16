Daron Acemoğlu’na Sevan Nişanyan’dan eleştiri yağmuru: Manyak bunlar ya!

Prof. Dr. Daron Acemoğlu kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

SOYDAŞI NİŞANYAN'IN ELEŞTİRİLERİ GÜNDEM OLDU

Acemoğlu'na verilen ödül sonrası Ermeni olan Daron Acemeoğlu'nun soydaşı Sevan Nişanyan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KİTABI İLK BAŞTA İNANDIRICI GELDİ AMA:.."

Acemoğlu'nun kitabını okuduğunu ve kitabın ilk başta inandırıcı geldiğini söyleyen Nişanyan, kitabın baştan aşağıya kökten yanlış olduğunu vurguladı.

"MANYAK BUNLAR YA!"

Acemoğlu'nun "Kapitalizmin gelişmesi için hukuk olması gerekir" sözlerini eleştiren Nişanyan "Manyak bunlar ya! Kapitalizmi kapitalizm haline getiren puştların hukukla ne alakası var?'' diyerek Acemoğlu'nu eleştirdi.

"GÜNEY AFRİKA'YI SOYDULAR"

Kapitalizmlerin giderek Güney Afrika'yı soyduğunu söyleyen Nişanyan "Petrol kuyusu açmak için 5 tane eyaletin anasını şey yaptılar.'' ifadelerini kullandı.

"YAZDIĞI KİTAP KÖKTEN YANLIŞ"

Acemoğlu'nun Kapitalizm için hukukun gerekli olduğu tezinin tam tersini savunan Nişanyan kapitalizmin büyüdüğü çağların kuralsızlık dönemlerinde olduğunu belirtti.

Nişanyan sözlerini "Yazdığı kitap kökten yanlış. Her şeyi yanlış." diyerek Acemoğlu'nu eleştirerek noktaladı.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.