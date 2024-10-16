Sözcü ve Halk TV’nin kayyum yalanı ortaya çıktı! "Hukuki yola başvuracağım''

Sözcü ve Halk TV'nin kayyum yalanı ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere tekvando ve boks federasyonlarına kayyum atandığı iddiası Halk TV ve Sözcü TV tarafından gündeme getirildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in seçimlerde aday olma şansının kalmadığı iddia edildi.



Bunun üzerine Başkan Eyüp Gözgeç gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayrıca Türkiye Boks Federasyonu'ndan konu ile ilgili resmi açıklama yayınlandı. Kayyum iddiası yalanlanırken, Sözcü TV hakkında hukuki süreç başlatılacaktır denildi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIM"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ''Sözcü TV hakkında her türlü hukuki yola başvuracağım'' dedi.

Gögeç açıklamalarında şunlara değindi: "Sözcü Gazetesi tarafından 15.10.2024 tarihinde yayınlanan haber ve içeriği tamamen gerçek dışı olup, adı geçen haber Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine yönelik yapılan bir algı çalışmasıdır. Sözcü Gazetesinin haberinde "Eyüp GÖZGEÇ'in birçok usulsüzlüğe karıştığı ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla kayyum atandı" şeklindeki ifadeler iftira suçuna karşılık gelen bir haber olması nedeniyle tarafımca her türlü hukuki yollara başvuracağım. Tarafıma yönelik algı operasyonları aylardır "Almanya'da zorunlu ikamet eden bir grup" tarafından sistematik bir biçimde devam etmekte olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan şikayet nedeniyle yapılan inceleme neticesinde, "tüm banka hesaplarım incelenmiş" ve iddia edilen suçlara yönelik hiçbir somut delil bulunmadığı tespit ve rapor edilmiştir. Daha da önemli olmak üzere; Almanya'da ikamet eden şikayetçinin ifadesinde de Bakanlık Teftiş Kurulunca başvurulmuş ve şikayetçi "elinde somut hiçbir delil olmadığını, iddia ettiği konuların kişisel fikri olduğunu" ikrar etmiştir. Yani, şikayetçi dahi elinde somut bir delil olmadan şikayette bulunduğunu Spor Bakanlığı Müfettişlerine ikrar etmesine rağmen Sözcü Gazetesi tarafımı arama ihtiyacı bile hissetmeden iftira niteliğindeki haberi yapmıştır.

Spor Tahkim Kurulunca Kasım 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine ilişkin "seçim sürecine ilişkin" yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde; seçimin bir komisyon tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Aynı kurul tarafından Türkiye Boks Federasyonu seçimleri dışında diğer farklı 5 Spor Federasyon seçimlerinde de aynı şekilde seçimin belirlenecek kurul tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu durum her seçimde uygulanan bir hukuki bir usul olup, özellikle çok fazla sayıda Başkan adayının olduğu Spor Federasyonlarında itirazların yoğunluğu nedeniyle böyle bir yöntem tercih edilmektedir.